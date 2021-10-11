Лысенко рассчитывает, что в 2022 году начнётся вакцинация детей от COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью Первому каналу заявила, что дети досаточно тяжело перенорсят коронавирус, но прививку им пока не делают.

По её словам, в настоящее время «ведётся очень активная работа», идут клинические испытания, но «результатов ещё нет», однако в декабре-январе центр им. Гамалеи может представить детскую вакцину

«Я надеюсь, что с января уже стартует вакцинация детей», - отметила Лысенко.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вакцинироваться от COVID-19 лучше до прививки от гриппа, сообщает RT.

