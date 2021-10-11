Лысенко рассчитывает, что в 2022 году начнётся вакцинация детей от COVID-19
Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью Первому каналу заявила, что дети досаточно тяжело перенорсят коронавирус, но прививку им пока не делают.
По её словам, в настоящее время «ведётся очень активная работа», идут клинические испытания, но «результатов ещё нет», однако в декабре-январе центр им. Гамалеи может представить детскую вакцину
«Я надеюсь, что с января уже стартует вакцинация детей», - отметила Лысенко.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вакцинироваться от COVID-19 лучше до прививки от гриппа, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Суд отправил водителя Mercedes, который вез Собчак, под домашний арест
- Лысенко рассчитывает, что в 2022 году начнётся вакцинация детей от COVID-19
- Путин назвал хорошим урожай, собранный в России в 2021 году
- В Липецкой области введут QR-коды для посещения ресторанов и кафе
- Вассермана приняли в состав фракции «Справедливая Россия - За правду»
- Власти Татарстана ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
- Умерла актриса из «Служебного романа» Людмила Купина
- «Тинькофф банк» включили в список системно значимых
- Дело в отношении директора школы возбудили после убийства ученика в Махачкале
- Директор Леонтьева опроверг информацию о госпитализации артиста с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru