Стали известны подробности предстоящей вакцинации подростков в России

В России готовятся к вакцинации подростков от COVID-19 возрастом от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «360».

Вакцинация подростков от COVID-19 будет добровольной

Вакцина «Спутник V» будет вводиться в два этапа, так же как и взрослым пациентам. Отличие вакцинации подростков от взрослых в том, что концентрация препарата будет уменьшена в пять раз, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Ранее кабмин России выделил на вакцинацию подростков от коронавируса больше 100 миллионов рублей. Средства необходимы на организацию третьей фазы исследований влияния препарата на детей.

Как сообщалось ранее, вакцинация несовершеннолетних от коронавируса будет исключительно добровольной. Когда вакцину для подростков зарегистрируют, на ее использование потребуется согласие родителей или законных представителей.

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ФОТО: pxhere.com
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