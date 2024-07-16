СМИ: На охрану Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей за два дня
Сторона, встречающая рэпера Канье Уэста в Москве, потратила за двухдневное сопровождение музыканта 800 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Согласно данным, Канье Уэста охраняли два человека в круглосуточном режиме, один из них знал английский язык. Отмечается, что по Москве рэпер прогуливался в обществе четырех-пяти секьюрити, которые получали за это около 400 тысяч рублей.
Канал также указал, что у встречающей стороны при выборе охраны было условие с тем, чтобы вооруженные бойцы имели опыт в горячих точках. Сообщается, что основной упор делали на бывших сотрудников спецподразделений. Собственную охрану Канье Уэст решил не везти, так как те не знают российских законов и прочего.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что приезд Канье Уэста в Москву демонстрирует, что Россия остается точкой притяжения для разных людей, передает «Радиоточка НСН».
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