СМИ: На охрану Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей за два дня

Сторона, встречающая рэпера Канье Уэста в Москве, потратила за двухдневное сопровождение музыканта 800 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

СМИ: Рэпер Канье Уэст собирается покинуть большую сцену

Согласно данным, Канье Уэста охраняли два человека в круглосуточном режиме, один из них знал английский язык. Отмечается, что по Москве рэпер прогуливался в обществе четырех-пяти секьюрити, которые получали за это около 400 тысяч рублей.

Канал также указал, что у встречающей стороны при выборе охраны было условие с тем, чтобы вооруженные бойцы имели опыт в горячих точках. Сообщается, что основной упор делали на бывших сотрудников спецподразделений. Собственную охрану Канье Уэст решил не везти, так как те не знают российских законов и прочего.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что приезд Канье Уэста в Москву демонстрирует, что Россия остается точкой притяжения для разных людей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МоскваРэперы

Горячие новости

Все новости

партнеры