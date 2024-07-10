СМИ: Рэпер Канье Уэст собирается покинуть большую сцену

«Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, чем еще заняться», — написал предполагаемый Уэст.

В ответ на такое заявление Rich The Kid пытается переубедить музыканта, упоминая успех недавнего альбома рэпера «Vultures 1». Rich The Kid посоветовал собеседнику взять паузу в музыке, но не отправляться «на пенсию».

После того, как новость об уходе Уэста из музыки стала сильно форсироваться СМИ, Rich The Kid удалил скриншот.

Ранее источник НСН в «Лужниках» подтверждал проведение переговоров о концерте Уэста на стадионе, напоминает «Радиоточка НСН».

