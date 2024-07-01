«Наша культура столь широка и всеобъемлюща, что любые предрассудки ей нипочëм. Она становится только богаче. Провал «отмены» в отношении России был очевиден, и вот очередное доказательство этому», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

По словам Толмачева, предрассудки о России не могут повлиять на русское гостеприимство, и в стране с уважением относятся к каждому, кто хочет посетить ее и познакомиться с культурой и традициями.

Ранее американский рэп-исполнитель Канье Уэст посетил Москву, чтобы поздравить с днем рождения главного дизайнерп бренда Yeezy Гошу Рубчинского. Позже появилась информация, что Уэст может выступить в «Лужниках» в канун Дня города. Как рассказал «Радиоточке НСН» событийный продюсер Табриз Шахиди, подобный концерт принесет промоутерам мероприятия порядка 6,5 миллиона долларов.

