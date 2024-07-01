В Госдуме заявили, что приезд в Россию Уэста говорит о провале «культуры отмены»
Приезд Канье Уэста в Москву демонстрирует, что Россия остается точкой притяжения для разных людей, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.
«Наша культура столь широка и всеобъемлюща, что любые предрассудки ей нипочëм. Она становится только богаче. Провал «отмены» в отношении России был очевиден, и вот очередное доказательство этому», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
По словам Толмачева, предрассудки о России не могут повлиять на русское гостеприимство, и в стране с уважением относятся к каждому, кто хочет посетить ее и познакомиться с культурой и традициями.
Ранее американский рэп-исполнитель Канье Уэст посетил Москву, чтобы поздравить с днем рождения главного дизайнерп бренда Yeezy Гошу Рубчинского. Позже появилась информация, что Уэст может выступить в «Лужниках» в канун Дня города. Как рассказал «Радиоточке НСН» событийный продюсер Табриз Шахиди, подобный концерт принесет промоутерам мероприятия порядка 6,5 миллиона долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru