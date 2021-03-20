СМИ: На неделю сорвана поставку партии вакцины AstraZeneca в Италию

Ожидается, что медицинский груз поставят в среду, 24 марта – он дополнит формирующуюся партию в 145 тысяч доз.

По сообщениям местных СМИ, партия в 134 тысячи доз ожидалась в Италии в четверг. Ее поставку отменили из-за «логистических причин вследствие приостановки применения данного препарата».

Накануне Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) возобновило применение вакцины AstraZeneca, ранее запрещенное в стране на четыре дня из-за осложнений на фоне применения медикамента.

Напомним, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе.

«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» - возмутился он.



