Глава Еврокомиссии угрожает АstraZeneca запретить экспорт вакцины из Евросоюза
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила открытую угрозу компании AstraZeneca ввести запрет экспорта ее вакцины из Евросоюза на фоне сокращения ранее согласованных поставок медикамента в страны ЕС. Условие политик озвучила в интервью медиагруппе Funke.
«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», - заявила Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК отметила, что компания в первом квартале смогла обеспечить страны ЕС только 30% от запланированных поставок вакцины от коронавирусной инфекции.
При этом политик рекомендовала не спешить планировать летние отпуска из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС – прим. НСН) начинается третья волна (пандемии – прим. НСН)», - отметила фон дер Ляйен.
Она призвала страны продолжать вакцинацию, а граждан - дождаться введения прививочных сертификатов к лету этого года, отмечает ТАСС.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе.
«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» - возмутился он.
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