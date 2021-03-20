Глава Еврокомиссии угрожает АstraZeneca запретить экспорт вакцины из Евросоюза

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», - заявила Урсула фон дер Ляйен

Глава ЕК отметила, что компания в первом квартале смогла обеспечить страны ЕС только 30% от запланированных поставок вакцины от коронавирусной инфекции.

При этом политик рекомендовала не спешить планировать летние отпуска из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС – прим. НСН) начинается третья волна (пандемии – прим. НСН)», - отметила фон дер Ляйен.

Она призвала страны продолжать вакцинацию, а граждан - дождаться введения прививочных сертификатов к лету этого года, отмечает ТАСС.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе.

«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» - возмутился он.

