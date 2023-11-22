СМИ: На экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу завели дело о госизмене

Отмечается, что наставник, который живет на Украине с 2017 года, участвовал в специальной военной операции на стороне ВСУ.

«Ахмедов участвовал в теробороне ... в составе батальона "Хорт". Позже перешел в "Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля" и участвовал в провальной обороне Бахмута», — пишет Mash.

По данным СМИ, экс-тренер не отказался от паспорта РФ, кроме того, семья Ахмедова живет в России. По делу о госизмене Ахмедову может грозить пожизненный срок.

Ранее пытавшегося уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ жителя Нижегородской области арестовали по подозрению в государственной измене, напоминает телеканал «360».

