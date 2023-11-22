СМИ: На экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу завели дело о госизмене
Уголовное дело о госизмене возбудили против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что наставник, который живет на Украине с 2017 года, участвовал в специальной военной операции на стороне ВСУ.
«Ахмедов участвовал в теробороне ... в составе батальона "Хорт". Позже перешел в "Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля" и участвовал в провальной обороне Бахмута», — пишет Mash.
По данным СМИ, экс-тренер не отказался от паспорта РФ, кроме того, семья Ахмедова живет в России. По делу о госизмене Ахмедову может грозить пожизненный срок.
Ранее пытавшегося уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ жителя Нижегородской области арестовали по подозрению в государственной измене, напоминает телеканал «360».
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