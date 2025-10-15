Трамп: Зеленский намерен добиться поставок ракет Tomahawk
15 октября 202506:36
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем сообщил, что 17 октября глава Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к нему с просьбой о поставке ракет Tomahawk.
«Он хочет оружия. Он бы хотел получить Tomahawk», — заявил Трамп. Глава Белого дома в шутку добавил, что подобное оружие можно было бы использовать против оппозиции в Аргентине, указав, что сам бы так не поступил.
Ранее в Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
