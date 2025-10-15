Трамп: Зеленский намерен добиться поставок ракет Tomahawk

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем сообщил, что 17 октября глава Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к нему с просьбой о поставке ракет Tomahawk.

«Украина не справится»: В России не испугались ракет Tomahawk

«Он хочет оружия. Он бы хотел получить Tomahawk», — заявил Трамп. Глава Белого дома в шутку добавил, что подобное оружие можно было бы использовать против оппозиции в Аргентине, указав, что сам бы так не поступил.

Ранее в Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РакетыУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША

