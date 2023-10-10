СМИ: Константин Меладзе продал свой особняк на Рублевке за 350 млн рублей

По информации издания, сейчас идет оформление всех необходимых документов. Дом представляет из себя здание площадью 700 квадратных метров с камином, хамамом, спортивным залом и итальянской мебелью. Не мало важен и сам участок на Рублёвском шоссе площадью 36 соток.

Главным условием покупателя особняка перед внесением задатка была полная конфиденциальность. Сделка осуществляется под наблюдением мамы Меладзе - Нелли.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал устроить бойкот покинувшим Россию звёздам и не приобретать их недвижимость, напоминает «Радиоточка НСН».

