СМИ: Константин Меладзе продал свой особняк на Рублевке за 350 млн рублей
Продюсер и композитор Константин Меладзе продал свой особняк в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" на Рублевке за 350 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, сейчас идет оформление всех необходимых документов. Дом представляет из себя здание площадью 700 квадратных метров с камином, хамамом, спортивным залом и итальянской мебелью. Не мало важен и сам участок на Рублёвском шоссе площадью 36 соток.
Главным условием покупателя особняка перед внесением задатка была полная конфиденциальность. Сделка осуществляется под наблюдением мамы Меладзе - Нелли.
Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал устроить бойкот покинувшим Россию звёздам и не приобретать их недвижимость, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru