Путин поздравил с рождением внука Трампа

В начале телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поздравил главу Белого дома с рождением внука. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Ушаков: Путин и Трамп не хотели класть трубку

Президент России пожелал здоровья новорожденному, который появился на свет 15 мая, и передал дочери Трампа Тиффани наилучшие пожелания.

Ранее Ушаков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказался не только продолжительным, но и редким по уровню вовлеченности лидеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ПоздравлениеПолитикаДональд ТрампВладимир Путин

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