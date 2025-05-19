Путин поздравил с рождением внука Трампа

Президент России пожелал здоровья новорожденному, который появился на свет 15 мая, и передал дочери Трампа Тиффани наилучшие пожелания.

Ранее Ушаков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказался не только продолжительным, но и редким по уровню вовлеченности лидеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

