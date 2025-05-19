Путин и Трамп допустили личную встречу

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по затронутым в ходе телефонных переговоров 19 мая вопросам при личной встрече. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Трамп заявил о скором начале переговоров Москвы и Киева о прекращении огня

В частности, в ходе личных переговоров будет обсуждаться и украинский вопрос, уточнил Ушаков.

При этом пока неизвестно, где и когда произойдет личная встреча двух президентов.

Ранее Ушаков заявил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом оказался не только продолжительным, но и редким по уровню вовлеченности лидеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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