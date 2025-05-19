Путин и Трамп допустили личную встречу

В частности, в ходе личных переговоров будет обсуждаться и украинский вопрос, уточнил Ушаков.

При этом пока неизвестно, где и когда произойдет личная встреча двух президентов.

Ранее Ушаков заявил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом оказался не только продолжительным, но и редким по уровню вовлеченности лидеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

