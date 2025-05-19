США и ЕС договорились координировать переговорный процесс по Украине

Президент США Дональд Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о тесной координации усилий в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя итоги прошедшего накануне телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Корнелиуса, США и их европейские партнеры согласовали дальнейшие действия и подтвердили намерение добиваться проведения новой технической встречи, направленной на продвижение диалога между сторонами конфликта.