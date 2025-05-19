США и ЕС договорились координировать переговорный процесс по Украине
Президент США Дональд Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о тесной координации усилий в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя итоги прошедшего накануне телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Корнелиуса, США и их европейские партнеры согласовали дальнейшие действия и подтвердили намерение добиваться проведения новой технической встречи, направленной на продвижение диалога между сторонами конфликта.
Представитель немецкого кабмина отметил, что все участники контактов подтвердили готовность оказывать Украине поддержку в процессе перехода к режиму прекращения огня.
Ранее Трамп в своих заявлениях подчеркивал, что Москва и Киев в ближайшее время начнут переговоры о завершении боевых действий. В Кремле также заявили, что прорабатываются предложения по условиям перемирия, передает «Радиоточка НСН».
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