США и ЕС договорились координировать переговорный процесс по Украине

Президент США Дональд Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о тесной координации усилий в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя итоги прошедшего накануне телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Корнелиуса, США и их европейские партнеры согласовали дальнейшие действия и подтвердили намерение добиваться проведения новой технической встречи, направленной на продвижение диалога между сторонами конфликта.

Ушаков: Путин и Трамп не хотели класть трубку

Представитель немецкого кабмина отметил, что все участники контактов подтвердили готовность оказывать Украине поддержку в процессе перехода к режиму прекращения огня.

Ранее Трамп в своих заявлениях подчеркивал, что Москва и Киев в ближайшее время начнут переговоры о завершении боевых действий. В Кремле также заявили, что прорабатываются предложения по условиям перемирия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаСШАЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры