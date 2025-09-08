Операторам связи запретили корректировать список доступных онлайн-сервисов
Составленный Минцифры РФ список интернет-сервисов, которые будут доступны во время ограничений, одинаков для всех операторов связи. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Он сослался на позицию ведомства, согласно которой корректировать перечень по своему усмотрению операторы связи не должны.
«Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня», - добавил депутат.
Ранее в Минцифры заявили, что во время ограничения мобильного интернета будут доступны некоторые соцсети, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты российского кабмина и администрации президента РФ, а также другие сервисы, сообщает RT.
