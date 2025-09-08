Операторам связи запретили корректировать список доступных онлайн-сервисов

Он сослался на позицию ведомства, согласно которой корректировать перечень по своему усмотрению операторы связи не должны.

«Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня», - добавил депутат.

Ранее в Минцифры заявили, что во время ограничения мобильного интернета будут доступны некоторые соцсети, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты российского кабмина и администрации президента РФ, а также другие сервисы, сообщает RT.