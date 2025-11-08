Губернатор Миляев: Жертв после взрыва газа в Куркино нет
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что под завалами частично обрушившегося из‑за взрыва газа дома людей нет.
По словам главы региона, жертв в результате происшествия нет. Четверо пострадавших доставлены в больницу.
Миляев также рассказал о планах по восстановлению жилого фонда. Так, жильцы двух неповрежденных подъездов смогут вернуться в свои квартиры после того, как будут восстановлены подача газа, воды, тепла и электричества, поврежденный подъезд предстоит разобрать, а затем — на основании окончательного заключения экспертов — приступить к его восстановлению.
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Тульской области. Оно открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, напоминает «Радиоточка НСН».
