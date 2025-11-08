В Большом театре спустя 100 лет вновь покажут балет «Шехеразада»
С 14 по 16 ноября на Исторической сцене Большого театра после 100-летнего перерыва зрители снова смогут увидеть балет «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе театра.
Спектакль войдёт в программу одноактных балетов, куда также включены постановки Михаила Фокина — «Петрушка» и «Жар‑птица», пополнившие репертуар театра летом прошлого года.
Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев. Балетмейстер‑постановщик — Андрис Лиепа, известный как выдающийся танцовщик и реставратор наследия «Русских сезонов». Художники по сценографии и костюмам — Анна Нежная и Анатолий Нежный.
В спектаклях заняты ведущие солисты Большого театра. Зобеида: Алёна Ковалёва, Мария Кошкарева, Екатерина Крысанова, Элеонора Севенард, Юлия Степанова. Золотой раб: Артемий Беляков, Дмитрий Выскубенко, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Игорь Цвирко. Шахрияр: Никита Еликаров, Юрий Островский, Андрей Ситников, Егор Хромушин. Шахзейман: Иван Алексеев, Юрий Островский, Камиль Янгуразов. Главный евнух: Андрей Кошкин, Сергей Кузьмин, Александр Смольянинов, Григорий Чапаев, Егор Шарков.
Балет «Шехеразада» создан по мотивам сказки «О царе Шахриаре и его брате» из сборника «Тысяча и одна ночь». Сюжет повествует о царевне Шахерезаде, которая спасла молодых жён Шахрияра от неминуемой гибели. Хореографом оригинальной постановки выступил Михаил Фокин, а музыка написана на основе симфонической сюиты Николая Римского‑Корсакова «Шехеразада». Премьера состоялась 4 июня 1910 года в парижской «Гранд‑Опере» в рамках знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева.
Трагическая сила спектакля «Анна Каренина» заключается в разрушительной и безжалостной любви. Об этом ранее заявил НСН постановщик Андрей Прикотенко.
