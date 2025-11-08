Прощание с телеведущим Юрием Николаевым завершилось на Троекуровском кладбище
8 ноября 202516:59
Прощание с народным артистом России и известным телеведущим Юрием Николаевым завершилось на Троекуровском кладбище.
Николаев ушел из жизни в возрасте 76 лет. По информации, опубликованной телеведущей Ксенией Собчак в ее Telegram‑канале, артист скончался в больнице — незадолго до этого его госпитализировали. В последнее время он вел борьбу с онкологическим заболеванием.
Прощание с Юрием Николаевым прошло в Большом зале Троекуровского кладбища в столице.
