Литва может запретить перевозки белорусских грузов по ж/д из-за застрявших фур

Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас. Он уточнил, что на данный момент запрет на перевозку грузов рассматривается лишь как один из возможных вариантов, хотя в перспективе он может приобрести долгосрочный характер.

По словам Доброволскаса, к подобной мере могут прибегнуть, если напряженность вокруг застрявших в Белоруссии фур продолжит нарастать.

Напомним, что 29 октября Литва ввела полный месячный запрет на автомобильное сообщение с Белоруссией. Поводом для этого решения стало массовое проникновение на литовскую территорию метеозондов, которые контрабандисты используют для переправки сигарет в балтийскую республику.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручения по организации работы пограничных служб на белорусско-литовской границе, напоминает «Радиоточка НСН».

