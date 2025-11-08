Литва может запретить перевозки белорусских грузов по ж/д из-за застрявших фур
Вильнюс обдумывает возможность ввести запрет на транспортировку белорусских грузов по литовским железным дорогам. Причиной рассмотрения такой меры стала ситуация со литовскими грузовыми фурами, которые застряли на территории Белоруссии: по заявлениям литовской стороны, их возвращению препятствует Минск.
Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас. Он уточнил, что на данный момент запрет на перевозку грузов рассматривается лишь как один из возможных вариантов, хотя в перспективе он может приобрести долгосрочный характер.
По словам Доброволскаса, к подобной мере могут прибегнуть, если напряженность вокруг застрявших в Белоруссии фур продолжит нарастать.
Напомним, что 29 октября Литва ввела полный месячный запрет на автомобильное сообщение с Белоруссией. Поводом для этого решения стало массовое проникновение на литовскую территорию метеозондов, которые контрабандисты используют для переправки сигарет в балтийскую республику.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручения по организации работы пограничных служб на белорусско-литовской границе, напоминает «Радиоточка НСН».
