СМИ: Московские подвалы превращают в апартаменты за 4 млн рублей
В Москве энергично развивается рынок «подвальных апартаментов», сообщают «Известия».
По данным издания, комнатушки по 10–20 кв. метров, как правило, даже без окон, продаются всем желающим от 3–4 млн рублей. За подобными объектами зачастую стоят криминальные схемы. Ради перепланировки подделываются протоколы общих собраний жильцов, нарушается Жилищный кодекс и нормы СанПиН, а сама покупка подвалов без их ведома незаконна.
Помимо апартаментов в подвалах часто обустраивают складские помещения и магазины. По словам экспертов, такой рынок недвижимости оценивается в десятки миллиардов рублей. При этом злоумышленникам удается уйти от ответственности за вероятную подделку документов.
В подвалах жилых домов часто расположены технические помещения, в этом случае перепланировка может препятствовать эксплуатации здания, заявила в интервью НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.
