«Опасно и незаконно»: Перепланировка подвала навредит эксплуатации здания

В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах. Инициатива предполагает, что использовать их можно будет только в интересах жильцов, к примеру, для организации спортзала. По словам Вепрецкой, подвалы в многоквартирном доме являются собственностью владельцев квартир.

«На данный момент реестра подвалов нет, есть электронные паспорта многоквартирных домов с необходимой информацией. Мы бы очень хотели, чтобы техническая документация в обязательном порядке передавалась в управляющую компанию, ТСЖ или на хранение собственникам. Подвалы жилых домов не являются муниципальной собственностью, они принадлежат собственникам квартир в долях, пропорциональных размеру жилплощади», - пояснила она.