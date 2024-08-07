«Опасно и незаконно»: Перепланировка подвала навредит эксплуатации здания

Подвал жилого дома является собственностью владельцев квартир, сообщила НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

В подвалах жилых домов часто расположены технические помещения, в этом случае перепланировка может препятствовать эксплуатации здания, заявила в интервью НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

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В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах. Инициатива предполагает, что использовать их можно будет только в интересах жильцов, к примеру, для организации спортзала. По словам Вепрецкой, подвалы в многоквартирном доме являются собственностью владельцев квартир.

«На данный момент реестра подвалов нет, есть электронные паспорта многоквартирных домов с необходимой информацией. Мы бы очень хотели, чтобы техническая документация в обязательном порядке передавалась в управляющую компанию, ТСЖ или на хранение собственникам. Подвалы жилых домов не являются муниципальной собственностью, они принадлежат собственникам квартир в долях, пропорциональных размеру жилплощади», - пояснила она.

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Как добавила собеседница НСН, продажа подвального помещения без согласования с собственниками может повлиять на эксплуатацию здания.

«Различают технические подвалы и подвалы для хранения. Инициатива интересная, действительно была проблема продажи мест хранения вместе с технической частью подвала, что очень опасно и незаконно. Подвал – техническое сооружение, которое необходимо для содержания многоквартирного дома. При их продаже эксплуатация крайне затруднительна, нередко новый собственник занимается перепланировкой, блокирующей доступ к технической части подвала», - заключила она.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Регионы получили возможность самостоятельно ограничивать время торговли в заведениях общепита во дворах или на первом этаже многоквартирных домов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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