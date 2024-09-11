В Перми обрушились подвал и первый этаж жилого дома
11 сентября 202409:40
Обрушение подвала и первого этажа жилого дома произошло в Перми. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.
«В... доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло падение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв.м.», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Из здания эвакуировали 17 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте ЧП развернули оперативный штаб, в частично обрушившемся доме работают спасатели.
Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел в пятиэтажном здании общежития 1967 года постройки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru