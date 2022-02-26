СМИ: Московская полиция усилит проверки машин с Украины

Полиция в Москве усилит проверки машин с Украины, сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД.

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Собеседники агентства уточнили, что в столичном регионе введён план «Анаконда», в рамках которого на основных магистралях южного направления будут дежурить дополнительные наряды.

Источники добавили, что в подразделениях московской полиции были созданы резервные группы.

Ранее Главное управление МВД России по Москве на фоне начавшейся в четверг военной операции России на Украине предупредило россиян о запрете участия в несогласованных акциях.

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