Ушаков заявил, что европейцы пытаются «обработать» Трампа
Европейцы руководствуются «ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу Украины». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он указал, что эти предположения категорически неверны, но с этих точек зрения европейцы «пытаются обработать» президента США Дональда Трампа.
«Чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию», - указал «Вестям» представитель Кремля.
Ранее директор центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что в рамках урегулирования на Украине России не следует полагаться только на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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