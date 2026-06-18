Ушаков заявил, что европейцы пытаются «обработать» Трампа

Европейцы руководствуются «ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу Украины». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Он указал, что эти предположения категорически неверны, но с этих точек зрения европейцы «пытаются обработать» президента США Дональда Трампа.

«Чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию», - указал «Вестям» представитель Кремля.

Ранее директор центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что в рамках урегулирования на Украине России не следует полагаться только на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:Дональд ТрампЕвропаРоссияЮрий Ушаков

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