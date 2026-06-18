Лихачева объяснила ценность копии панорамы «Оборона Севастополя»
Панорама в свое время была хорошо отснята, сохранились фотографии, российские художники используют это при восстановлении, заявила НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Копия панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» Франца Рубо имеет не живописную, а историческую ценность, и по фотографиям ее удастся восстановить после атаки беспилотника, заявила НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Сотрудники музея-заповедника обороны Севастополя при пожаре сумели спасти около 30% полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» художника-баталиста Франца Рубо, воссозданной группой советских художников, заявил директор музея-заповедника Михаил Смородкин, передает ТАСС. Фрагменты же оригинала, написанные в начале XX века и пострадавшие во время Великой Отечественной войны, хранятся в филиале и при последнем пожаре не пострадали.
«Сгоревшая панорама является копией, воссозданием значительно пострадавшей во время Великой Отечественной войны панорамы Рубо, и она в достаточной степень ценна. В 1940-е было принято решение не восстанавливать оригинал, а сделать точную копию по сохранившимся изображениям. То есть не пытаться сделать фейк. Панорама в свое время была хорошо отснята, сохранились фотографии, по которым и была написана копия. Сейчас, после очередного пожара, с панорамой произойдет ровно то же самое, что произошло в 1940-е: ее восстановят уже российские художники», - сказала Лихачева.
Восстановят панораму довольно быстро, считает экс-глава Пушкинского музея, возвращение ее в экспозицию также будет зависеть от того, как скоро удастся отремонтировать сгоревшее после атаки БПЛА на здание музея в Севастополе.
«Это зависит прежде всего от состояния здания музея. Собрать команду художников несложно, ибо они быстро найдутся. Панорамы в XIX веке были довольно популярным жанром, их ценность, строго говоря, не живописная - это ни Ван Гог, ни Леонардо да Винчи и ни Матисс – а историческая. Панорама «Оборона Севастополя» имеет еще очень сильное психологическое значение, поэтому ее восстановят довольно быстро», - полагает Лихачева.
Народный художник России Никас Сафронов ранее признался НСН, что в юности по просьбе написал несколько работ в стиле советского художника-авангардиста Анатолия Зверева, которые потом выдали за подлинные работы.
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