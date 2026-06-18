«Сгоревшая панорама является копией, воссозданием значительно пострадавшей во время Великой Отечественной войны панорамы Рубо, и она в достаточной степень ценна. В 1940-е было принято решение не восстанавливать оригинал, а сделать точную копию по сохранившимся изображениям. То есть не пытаться сделать фейк. Панорама в свое время была хорошо отснята, сохранились фотографии, по которым и была написана копия. Сейчас, после очередного пожара, с панорамой произойдет ровно то же самое, что произошло в 1940-е: ее восстановят уже российские художники», - сказала Лихачева.

Восстановят панораму довольно быстро, считает экс-глава Пушкинского музея, возвращение ее в экспозицию также будет зависеть от того, как скоро удастся отремонтировать сгоревшее после атаки БПЛА на здание музея в Севастополе.

«Это зависит прежде всего от состояния здания музея. Собрать команду художников несложно, ибо они быстро найдутся. Панорамы в XIX веке были довольно популярным жанром, их ценность, строго говоря, не живописная - это ни Ван Гог, ни Леонардо да Винчи и ни Матисс – а историческая. Панорама «Оборона Севастополя» имеет еще очень сильное психологическое значение, поэтому ее восстановят довольно быстро», - полагает Лихачева.

Народный художник России Никас Сафронов ранее признался НСН, что в юности по просьбе написал несколько работ в стиле советского художника-авангардиста Анатолия Зверева, которые потом выдали за подлинные работы.

