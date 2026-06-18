ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» информацию о ценообразовании

В ведомстве рассказали, что организации следует 26 июня предоставить данные «о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС».

«Сеть также должна направить информацию о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива», - говорится в сообщении.

Ранее в Московской топливной ассоциации (МТА) отметили, что удорожание топлива на московских автозаправках произошло из-за скачка цен на АЗС «Нефтьмагистраль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

