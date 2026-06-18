ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» информацию о ценообразовании

Крупнейшей независимой сети АЗС Москвы и Московской области «Нефтьмагистраль» в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов был направлен запрос о ценообразовании. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

В Москве на АЗС подорожало топливо

В ведомстве рассказали, что организации следует 26 июня предоставить данные «о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС».

«Сеть также должна направить информацию о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива», - говорится в сообщении.

Ранее в Московской топливной ассоциации (МТА) отметили, что удорожание топлива на московских автозаправках произошло из-за скачка цен на АЗС «Нефтьмагистраль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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