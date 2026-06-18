С очень высокой долей вероятности Эль-Ниньо вернется на планету в конце лета 2026 года, однако насколько сильным на этот раз станет это явление, можно будет оценить лишь после получения уточненного прогноза по уровню повышения температуры в акватории Тихого океана, заявил НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.

Климатический феномен Эль-Ниньо (части природного климатического цикла, связанного с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана) сформировался в прогретом Тихом океане и, как ожидается, достигнет исторической силы нынешней поздней осенью и ранней зимой. Он может стать крупнейшим природным катаклизмом в истории наблюдения с вероятностью 63%, сообщает The Guardian. Метеорологи предупредили, что Эль-Ниньо еще больше разогреет земной шар и усилит экстремальные погодные условия по всей планете. Варакин отметил, что на сегодняшний день вероятность развития супер-Эль-Ниньо оценивается в 62%.

«Вероятность возникновения Эль‑Ниньо летом этого года, по прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), составляет свыше 90%, а очень сильного — супер-Эль‑Ниньо — не выше 62%. То есть говорить о том, что оно разовьётся к концу летнего сезона почти до исторического максимума, можно, но с определённой оговоркой. Прогнозы ведущих мировых метеорологических центров по динамике развития Эль‑Ниньо обновляются ежемесячно и имеют вероятность исполнения 65–75%, то есть прогноз на август или сентябрь носит вероятностный характер. Для более полной достоверности прогноза развития мощного Эль‑Ниньо необходимо дождаться оценки и анализа фактической средней температуры поверхности акватории Мирового океана за июнь и середину июля. Данные получают с множества метеорологических спутников и морской наблюдательной сети, включая корабельные метеонаблюдения», — пояснил собеседник НСН.