Климатолог назвал условия появления супер-Эль-Ниньо
На сегодняшний день вероятность развития супер-Эль-Ниньо оценивается в 62%, заявил НСН замдиректора Гидрометеорологического НИЦ России Юрий Варакин.
С очень высокой долей вероятности Эль-Ниньо вернется на планету в конце лета 2026 года, однако насколько сильным на этот раз станет это явление, можно будет оценить лишь после получения уточненного прогноза по уровню повышения температуры в акватории Тихого океана, заявил НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.
Климатический феномен Эль-Ниньо (части природного климатического цикла, связанного с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана) сформировался в прогретом Тихом океане и, как ожидается, достигнет исторической силы нынешней поздней осенью и ранней зимой. Он может стать крупнейшим природным катаклизмом в истории наблюдения с вероятностью 63%, сообщает The Guardian. Метеорологи предупредили, что Эль-Ниньо еще больше разогреет земной шар и усилит экстремальные погодные условия по всей планете. Варакин отметил, что на сегодняшний день вероятность развития супер-Эль-Ниньо оценивается в 62%.
«Вероятность возникновения Эль‑Ниньо летом этого года, по прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), составляет свыше 90%, а очень сильного — супер-Эль‑Ниньо — не выше 62%. То есть говорить о том, что оно разовьётся к концу летнего сезона почти до исторического максимума, можно, но с определённой оговоркой. Прогнозы ведущих мировых метеорологических центров по динамике развития Эль‑Ниньо обновляются ежемесячно и имеют вероятность исполнения 65–75%, то есть прогноз на август или сентябрь носит вероятностный характер. Для более полной достоверности прогноза развития мощного Эль‑Ниньо необходимо дождаться оценки и анализа фактической средней температуры поверхности акватории Мирового океана за июнь и середину июля. Данные получают с множества метеорологических спутников и морской наблюдательной сети, включая корабельные метеонаблюдения», — пояснил собеседник НСН.
Условием возникновения супер-Эль-Ниньо станет значительное повышение температуры в акватории Тихого океана.
«Если в июле температура в акватории Тихого океана будет не выше нормы на 1,5-2 градуса, то это будет указывать на обычное развитие Эль‑Ниньо. Если же превышение составит более 2,5-3,5 градусов, можно говорить о развитии супер-Эль‑Ниньо — в таком случае стоит ожидать более мощных ливней над Индокитаем и тайфунов в июле — сентябре в Тихом океане. Поскольку Эль‑Ниньо формируется в Тихом океане, это явление в первую очередь сильнее всего влияет на его акваторию и ближайшие регионы: Индокитай, Австралию, район Африканского Рога (Африка), атлантическое побережье Южной и Центральной Америки, Мексиканский залив, в том числе территории Перу, Аргентины, Бразилии, американские штаты Калифорния, Флорида и так далее», — добавил Варакин.
Эль-Ниньо приносит на побережья Южной Америки сильные осадки, наводнения, оползни, при этом пик явления обычно приходится на декабрь – февраль, заявила ранее в беседе с НСН профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина.
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