Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности и предостерегла от участия в несогласованных акциях 24 февраля в центре города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отмечается, что в соцсетях появилась информация с призывом к участию 24 февраля в публичном мероприятии в центре Москвы. Мероприятие не согласовано с властями города.