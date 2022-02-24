Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности и предостерегла от участия в несогласованных акциях 24 февраля в центре города. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Там отмечается, что в соцсетях появилась информация с призывом к участию 24 февраля в публичном мероприятии в центре Москвы. Мероприятие не согласовано с властями города.
В надзорном ведомстве напомнили, что за организацию несогласованного уличного мероприятия, а также за участие в нем предусмотрена ответственность.
Предупреждение на фоне начавшейся в четверг военной операции России на Украине о запрете участия в несогласованных акциях опубликовало также Главное управление МВД России по Москве.
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