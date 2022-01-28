Дмитрий Медведев объяснил переименование милиции в полицию

По словам Медведева, тогда было необходимо изменить само министерство, в том числе и из-за «мизирных» заработных плат сотрудников этой «рискованной» сферы.

Он отметил, что в нашей стране, как и в других государствах часто критикуют представителей МВД из-за злоупотребления своим положением. Но экс-президент России подчеркнул, что полиция защищает простых граждан.

При этом Медведев заявил, что в министерстве до сих пор осталось много проблем.