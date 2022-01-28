Дмитрий Медведев объяснил переименование милиции в полицию

Переименование милиции в полицию в 2011 году произошло из-за реформы МВД, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ведущими российскими СМИ.

Реформа МВД состоялась в 2009—2011 годах. Перед правоохранительными органами стояла задача по повышению эффективности работы и сокращению коррупции среди силовиков. В связи с изменениями милиция была переименована в полицию, а все сотрудники обязаны были пройти переаттестацию.

Был бы человек, а статья найдется: чем России грозит расширение полномочий полицейских?

По словам Медведева, тогда было необходимо изменить само министерство, в том числе и из-за «мизирных» заработных плат сотрудников этой «рискованной» сферы.

Он отметил, что в нашей стране, как и в других государствах часто критикуют представителей МВД из-за злоупотребления своим положением. Но экс-президент России подчеркнул, что полиция защищает простых граждан.

При этом Медведев заявил, что в министерстве до сих пор осталось много проблем.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияПолицияРеформаМВДДмитрий Медведев
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