СМИ: Мошенники пугают россиян делами о дискредитации армии
В России мошенники стали обманывать россиян, используя схему заведения несуществующих уголовных дел в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на РАНХиГС.
Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур. Людям на почту или в мессенджер приходит письмо от якобы представителя ФСБ, Следственного комитета, МВД или прокуратуры, к которому прилагается «скан» постановления о заведении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, распространением заведомо ложной информации, финансированием Вооруженных сил Украины.
При этом мошенники в постановлении указывают точные персональные данные: ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации. Если жертва поддается на уловку и связывается с мошенником, ей предлагают перевести деньги «для решения вопроса».
Ранее мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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