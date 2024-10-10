СМИ: Мошенники пугают россиян делами о дискредитации армии

Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур. Людям на почту или в мессенджер приходит письмо от якобы представителя ФСБ, Следственного комитета, МВД или прокуратуры, к которому прилагается «скан» постановления о заведении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, распространением заведомо ложной информации, финансированием Вооруженных сил Украины.

При этом мошенники в постановлении указывают точные персональные данные: ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации. Если жертва поддается на уловку и связывается с мошенником, ей предлагают перевести деньги «для решения вопроса».

Ранее мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

