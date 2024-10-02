Мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян

Мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян, сообщили специалисты компании In2security.

Так, злоумышленники маскируют ресурсы под официальные сайты для проверки данных сотрудников ведомств. На таких сайтах жертвам предлагается подтверждение того, что звонящему сотруднику якобы можно доверять. На сайте также указан «безопасный счет», который «ворует» деньги жертв.

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Самой популярной схемой мошенничества в России по итогу третьего квартала 2024 года стали фейковые розыгрыши, сообщил руководитель направления повышения киберграмотности пользователей компании МТС RED Илья Одинцов.

По его словам, все чаще злоумышленники, обещая жертвам ценные призы, обманом выманивают у них деньги с банковских карт. При этом пик мошеннических атак на тему лотерей пришелся на июль и август 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 80% случаев мошенники выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты либо через переводы между счетами жертвы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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