Мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян

Самой популярной схемой мошенничества в России по итогу третьего квартала 2024 года стали фейковые розыгрыши, сообщил руководитель направления повышения киберграмотности пользователей компании МТС RED Илья Одинцов.

По его словам, все чаще злоумышленники, обещая жертвам ценные призы, обманом выманивают у них деньги с банковских карт. При этом пик мошеннических атак на тему лотерей пришелся на июль и август 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 80% случаев мошенники выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты либо через переводы между счетами жертвы, напоминает «Радиоточка НСН».

