В Роскачестве раскрыли новое мошенничество под видом служб доставки

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян, выдавая себя за представителей служб доставки. Об этом сообщили в Роскачестве.

По данным источника, мошенники копируют официальные профили сервисов «Яндекс Доставки», «Delivery Club», «Сбермаркета» и «СДЭК», присылая клиентам сообщения о якобы готов заказе. При этом злоумышленники предлагают узнать подробности о доставке или отследить заказ, перейдя по фальшивой ссылке. После того, как пользователи переходят по ней, им предлагается ввести имя, номер карты и пароль от онлайн-банка.

Мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян

В связи с этим россиян призвали быть осторожнее при заказе продуктов и иных товаров на дом.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил россиян об атаках мошенников в Telegram под предлогом записи к врачу, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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