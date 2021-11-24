СМИ: Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина
Рэпер Моргенштерн покинул Россию после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Ura.ru.
По данным агентства, музыкант вместе с супругой и охраной сел в Смоленске на поезд до Минска. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.
Ранее Бастрыкин в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта отметил, что опасается привлечения своего клиента к уголовной ответственности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Евросоюз призвал РФ отменить указ о поддержке Донбасса
- СМИ: ЕС согласовал продление санкций против России за нарушение прав человека
- Суд Лондона признал факт клеветы на Абрамовича в книге «Люди Путина»
- Песков прокомментировал заявления Бастрыкина о Моргенштерне
- Госдума одобрила проект по повышению штрафов за пожары в лесах
- Apple остановила онлайн-продажу продукции в Турции на фоне обвала лиры
- Миронов ответил на письмо главврачей ковид-больниц
- Песков согласился с фразой Патрушева «на Украине может полыхнуть»
- Топ-менеджер Усманова Стрешинский стал миллиардером
- СМИ: Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru