СМИ: Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Рэпер Моргенштерн покинул Россию после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Ura.ru.

В Дагестане обвинили Бастрыкина в нарушении прав человека из-за геномной регистрации мигрантов

По данным агентства, музыкант вместе с супругой и охраной сел в Смоленске на поезд до Минска. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Ранее Бастрыкин в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта отметил, что опасается привлечения своего клиента к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Следственный КомитетРоссияРэперАлександр Бастрыкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры