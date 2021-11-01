В Дагестане обвинили Бастрыкина в нарушении прав человека из-за геномной регистрации мигрантов
В России мигранты «растворяются» и их покрывают работодатели, поэтому проверять их нужно «с той стороны», сказал НСН Гаджимет Сафаралиев.
Инициатива главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о геномной регистрации трудовых мигрантов является нарушением прав человека, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, профессор Гаджимет Сафаралиев.
Ранее Бастрыкин заявил о необходимости подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья. При этом он отметил рост числа преступлений, совершаемых мигрантами.
«Я думаю, это приведет к тому, что у нас уменьшится количество мигрантов, и та катастрофическая нехватка рабочих, которая у нас есть, еще более усугубится. Кроме того, в связи с этой геномной регистрацией нарушаются еще и права человека. Я не слышал, чтобы подобная практика была где-то в мире. Не могут же правоохранительные органы решать проблемы и миграции, и всего, что есть. Есть миграционная служба и другие ведомства, занятые этими вещами», - сказал Сафаралиев.
По его мнению, проверять мигрантов надо, но «с той стороны», а не в России, где они «растворяются».
«Выявлять преступников надо с той стороны. Здесь надо по-другому работать – с правительствами этих стран, с организациями, которые этим занимаются, наладить системную обоюдовыгодную работу, а не просто: «Приезжайте, ребята, к нам работать, а мы будем проверять ваш геном и по нему определять, кто вы и что вы». Профилактика должна вестись, но на той территории. Здесь они растворяются все, работодатели покрывают их, потому что они выгодны. Надо создать центры там, откуда они едут, – в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и других странах ближнего зарубежья. Там их и проверять, потому что, на мой взгляд, это нарушение прав человека», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Интерфаксу» об изменениях, которые следует внести в миграционное законодательство.
«Необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья. Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновения на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления», - считает глава Следственного комитета.
По его данным, за первое полугодие 2021 года в России было зафиксировано почти 19 тысяч преступлений, совершенных мигрантами, при том, что за аналогичный период прошлого года их было 17 тысяч. В частности, отмечается рост экстремистских преступлений – на 33%, террористических – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%.
Ранее экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев рассказал «Радиоточке НСН», за счет чего в России растет число преступлений среди мигрантов.
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