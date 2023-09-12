СМИ: Минтранс введет обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности
Россиян хотят обязать регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в федеральном реестре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «дорожной карты» Минтранса.
По данным издания, физлица и юрлица должны будут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр. Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД, а процедура внесения в реестр станет госуслугой.
В ведомстве уверены, что подобные нововведения необходимы для контроля за электросамокатами, принадлежащим физлицам.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в пресс-центре НСН заявил о необходимости регистрации электросамокатов в ГИБДД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru