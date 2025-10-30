Путин приказал военным пропустить иностранные СМИ в зоны окружения ВСУ
Верховный Главнокомандующий РФ Владимир Путин приказал военным обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе украинских, в зону окружения подразделений ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщает RT.
В Мионобороны РФ заявили о готовности прекратить боевые действия в указанных районах на 5-6 часов, а также обеспечить сотрудникам СМИ «коридоры беспрепятственного въезда и выезда».
«При условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска пресекли в Купянске четыре попытки украинских военных вырваться из кольца окружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
