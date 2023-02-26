СМИ: Минэнерго США поменяло позицию насчет утечки из лаборатории вируса COVID-19

Таким образом, министерство энергетики США поддержало выводы Федерального бюро расследований (ФБР) о возможном несчастном случае в лаборатории в Китае, где проходили биологические исследования. Одновременно представители других американских ведомств не исключают, что утечка вируса могла произойти естественным образом. Отмечается, что американская компания исследовала механизмы передачи новых штаммов коронавирусов.

«Чиновники отказались сообщить подробности о новых разведданных и анализе, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Они добавили, что хотя Министерство энергетики и ФБР утверждают, что наиболее вероятна непреднамеренная утечка из лаборатории, они пришли к таким выводам по разным причинам», — цитирует публикацию РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса. Об этом пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич сообщил РИА Новости.



