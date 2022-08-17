СМИ: масочный режим вернули семь регионов России

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, 17 августа суточное число случаев инфицирования увеличилась на 38,4%. Как подчеркивается, это максимальный показатель с 20 марта 2022 года.

Подавляющее большинство случаев заражения инфекцией наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19.

