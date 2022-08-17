СМИ: масочный режим вернули семь регионов России

В семи регионах России из-за увеличения суточного прироста числа инфицированных коронавирусом вернули рекомендательный масочный режим, сообщает газета Коммерсант.

В настоящее время он действует Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях, а также в республиках Татарстан, Дагестан, Бурятия и Горный Алтай.

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По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, 17 августа суточное число случаев инфицирования увеличилась на 38,4%. Как подчеркивается, это максимальный показатель с 20 марта 2022 года.

Подавляющее большинство случаев заражения инфекцией наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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