СМИ: масочный режим вернули семь регионов России
В семи регионах России из-за увеличения суточного прироста числа инфицированных коронавирусом вернули рекомендательный масочный режим, сообщает газета Коммерсант.
В настоящее время он действует Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях, а также в республиках Татарстан, Дагестан, Бурятия и Горный Алтай.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, 17 августа суточное число случаев инфицирования увеличилась на 38,4%. Как подчеркивается, это максимальный показатель с 20 марта 2022 года.
Подавляющее большинство случаев заражения инфекцией наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19.
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