Кэмерон Диас в третий раз стала мамой

Музыкант сообщил, что у них родился мальчик, которого назвали Наутас.

«Мы с Кэмерон счастливы и взволнованы, объявляя о рождении нашего третьего ребенка – Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в этот мир, сынок», - написал муж актрисы.

Кэмерон Диас и Бенджамин Мэдден поженились в 2015 году. В декабре 2019 года у пары родилась дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр, а в марте 2024 года - сын Кардинал.

