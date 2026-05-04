Кэмерон Диас в третий раз стала мамой
Американская актриса и модель Кэмерон Диас в третий раз стала мамой. О рождении ребёнка в своих соцсетях рассказал её супруг, участник рок-группы Good Charlotte Бенджамин Мэдден.
Музыкант сообщил, что у них родился мальчик, которого назвали Наутас.
«Мы с Кэмерон счастливы и взволнованы, объявляя о рождении нашего третьего ребенка – Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в этот мир, сынок», - написал муж актрисы.
Кэмерон Диас и Бенджамин Мэдден поженились в 2015 году. В декабре 2019 года у пары родилась дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр, а в марте 2024 года - сын Кардинал.
Ранее экс-президент США Джо Байден не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
