Предложено отслеживать по камерам наличие у водителей информации о пройденном ТО
Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой внедрить систему контроля диагностических карт о прохождении технического осмотра (ТО) в процессе дорожного движения, сообщает «Интерфакс».
Как заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, в настоящее время прорабатывается проект по фиксации наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. В дополнение к этому, по его словам, можно было бы внедрить фотофиксацию диагностических карт — чтобы подтверждать факт прохождения ТО транспортными средствами.
При этом директор РСА подчеркнул, что на практике подобные проверки проводятся крайне редко.
Ранее стало известно, что цена техосмотра может вырасти на 50% с 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Эпштейн пытался поделиться с Россией данными о Трампе
- Предложено отслеживать по камерам наличие у водителей информации о пройденном ТО
- Беспилотники повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
- Хитрости магазинов с ценниками лишают россиян 1 трлн рублей ежегодно
- ФИФА номинировала игрока ЦСКА Алеррандро на премию Пушкаша за самый красивый гол
- СМИ: Жителей Киева будут эвакуировать в случае полного блэкаута
- Подросток пронес канистру с бензином и устроил пожар в ТЦ «Авиапарк»
- Школьников в Астрахани заставили проходить тесты об отношении к суициду
- В Узбекистане будут награждать за доносы на наркопротребителей
- СМИ: Российское подразделение «Рубикон» кардинально изменило ситуацию в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru