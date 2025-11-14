Предложено отслеживать по камерам наличие у водителей информации о пройденном ТО

Как заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, в настоящее время прорабатывается проект по фиксации наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. В дополнение к этому, по его словам, можно было бы внедрить фотофиксацию диагностических карт — чтобы подтверждать факт прохождения ТО транспортными средствами.

При этом директор РСА подчеркнул, что на практике подобные проверки проводятся крайне редко.

Ранее стало известно, что цена техосмотра может вырасти на 50% с 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

