Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера при продаже машины

По ее словам, такой законопроект поможет сократить число неисправных автомобилей на дорогах общего пользования, что, в свою очередь, усилит безопасность дорожного движения, отмечает «Газета.Ru».

Виноградова отметила, в 2024 году в России реализовали порядка шести миллионов подержанных автомобилей.

Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил «Радиоточке НСН», что автомобили южнокорейского бренда KGM (бывший SsangYong) будут покупать те россияне, которые хотят себе официально ввезенную в страну машину с гарантией.