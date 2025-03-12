Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера при продаже машины
В Минпромторге создали рабочую группу для разработки законопроекта, который обяжет россиян проверять техническое состояние автомобиля у официального дилера при его продаже, рассказала глава дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.
По ее словам, такой законопроект поможет сократить число неисправных автомобилей на дорогах общего пользования, что, в свою очередь, усилит безопасность дорожного движения, отмечает «Газета.Ru».
Виноградова отметила, в 2024 году в России реализовали порядка шести миллионов подержанных автомобилей.
Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил «Радиоточке НСН», что автомобили южнокорейского бренда KGM (бывший SsangYong) будут покупать те россияне, которые хотят себе официально ввезенную в страну машину с гарантией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru