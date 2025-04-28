СМИ: Конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая
28 апреля 202513:46
Конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая, сообщило агентство Reuters.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс, напоминает «Свободная пресса».
Понтифика похоронили в Риме 26 апреля. На прощании с папой присутствовали 200 тысяч человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru