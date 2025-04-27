СМИ сообщили о последнем зашифрованном послании папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск оставил последнее зашифрованное послание в распоряжениях об организации своих похорон. Об этом сообщает журнал «The Economist».

По данным источника, в документе он указал на истинное место своей церкви — «на задворках общества». Издание писало, что религиозный деятель просил похоронить себя в базилике Санта-Мария-Маджоре в небогатом районе Рима. Она находится в нескольких сотнях метров от основного железнодорожного вокзала города.

Однако отмечается, что в качестве места для упокоения Франциск выбрал локацию настолько далекую от Ватикана, «насколько это было возможно с точки зрения приличия».

Известно, что незадолго до смерти понтифик потратил практически все свои деньги на выплату кредита макаронной фабрики, организованной в одной из тюрем Рима для несовершеннолетних. По данным издания речь идет о сумме примерно в €200 тысяч евро.

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Отмечается, что религиозный деятель избегал мирских атрибутов папства, в том числе он отказался переезжать в Апостольский дворец, выбрав в качестве жилья двухкомнатный номер в гостевом доме Ватикана.

Похороны Папы Римского Франциска прошли 26 апреля. Гроб с его телом положили в могилу в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре) в Риме. На прощании с понтификом присутствовали 200 тысяч человек, в том числе президенты США, Украины и Франции, а также министр культуры РФ Ольга Любимова.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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