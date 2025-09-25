СМИ: НАТО пригрозило России применением силы за нарушение границ

Североатлантический альянс готов ответить на возможные инциденты, вплоть до уничтожения военной техники, предупредили европейские дипломаты во время встречи в Москве. Об этом со ссылкой на источники среди должностных лиц сообщило агентство Bloomberg.

По их данным, обеспокоенность вызвал эпизод у берегов Эстонии, где три российских истребителя МиГ-31 якобы пересекли воздушные границы страны. С таким заявлением Таллин выступил 19 сентября.

В Госдуме объяснили, зачем НАТО обвиняет Россию во «вторжении» в Эстонию

Власти Эстонии назвали произошедшее угрозой безопасности и поставили вопрос на обсуждение в НАТО.

В Минобороны России опровергли обвинения, пояснив, что самолеты совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская авиация действует в полном соответствии с международными нормами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
