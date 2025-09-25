Рютте: Трамп лично убеждает Венгрию отказаться от российской нефти
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CNN заявил, что президент США Дональд Трамп добивается от Будапешта прекращения закупок российской нефти. По его словам, американский лидер напрямую обсуждает этот вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Рютте подчеркнул, что разделяет позицию Трампа о необходимости отказа европейских стран от российских энергоресурсов. Он добавил, что над этим также работает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
23 сентября Трамп сообщил журналистам, что намерен обсудить с Орбаном поставки российской нефти в Венгрию и допустил возможность их прекращения.
Ранее американский президент неоднократно заявлял, что союзники по НАТО должны согласованно отказаться от импорта российских энергоресурсов. 20 сентября он сообщил о соответствующих усилиях постоянного представителя США при альянсе Мэтью Уитэкера, а 13 сентября допустил введение жестких санкций против Москвы при условии общей позиции партнеров, передает «Радиоточка НСН».
