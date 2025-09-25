Захарова заявила, что удар ВСУ по КТК в Новороссийске — сигнал ЕС

Евросоюзу не нужно удивляться, когда Киев будет оттачивать террористические навыки по европейским аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Два человека погибли в Новороссийске при атаке дронов ВСУ

Так она отреагировала удар Вооруженных сил Украины по офису Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Дипломат указала, что Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам.

В результате атаки украинских беспилотников в Новороссийске был повреждён офис Каспийского трубопроводного консорциума. Ранения различной степени тяжести получили два работника компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

