СМИ: Количество «штрафных» камер в России резко вырастет
Количество «штрафных» камер в РФ, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, резко возрастет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка интеллектуального видеонаблюдения.
Отмечается, количество штрафов за неправильную парковку, в частности на газонах, стихийные свалки, невывезенный мусор и торговлю в неположенных местах увеличится.
Так, согласно данным разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов муниципальных и государственных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в прошлом году выросло по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза. Тогда в России было проведено 97 закупок ИИ-решений, а в прошлом году – уже 239.
Ранее сообщалось, что в Москве камеры начали штрафовать за стоянку свыше пяти минут на «направляющем островке». Отмечается, что столичный ЦОДД и ГИБДД в рамках пилотного проекта запрограммировали пока что одну камеру в районе Лефортово. В скором времени таких автоматических комплексов может стать больше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru