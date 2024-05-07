СМИ: Количество «штрафных» камер в России резко вырастет

Отмечается, количество штрафов за неправильную парковку, в частности на газонах, стихийные свалки, невывезенный мусор и торговлю в неположенных местах увеличится.

Так, согласно данным разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов муниципальных и государственных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в прошлом году выросло по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза. Тогда в России было проведено 97 закупок ИИ-решений, а в прошлом году – уже 239.

Ранее сообщалось, что в Москве камеры начали штрафовать за стоянку свыше пяти минут на «направляющем островке». Отмечается, что столичный ЦОДД и ГИБДД в рамках пилотного проекта запрограммировали пока что одну камеру в районе Лефортово. В скором времени таких автоматических комплексов может стать больше, передает «Радиоточка НСН».

