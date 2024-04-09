В Москве камеры начали штрафовать за стоянку на «направляющем островке»
В Москве камеры начали штрафовать за стоянку свыше пяти минут на «направляющем островке», передает «Коммерсант».
Отмечается, что столичный ЦОДД и ГИБДД в рамках пилотного проекта запрограммировали пока что одну камеру в районе Лефортово. В скором времени таких автоматических комплексов может стать больше.
Штраф за долгую стоянку на направляющем островке, обозначенном разметкой на проезжей части, составляет 2,5 тысячи рублей. Письма со штрафами уже получают столичные водители.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минтранс подготовил очередную редакцию ужесточенных требований к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Параллельно в проект постановления Минтранс добавил запрет на установку камер, фиксирующих скорость, ближе чем на один км друг от друга в населенных пунктах и ближе чем на пять километров – за городом. Пункт подразумевает и исключение – камеры можно ставить с любой частотой, если они нужны для устранения очага аварийности или если этого требует ГИБДД, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru