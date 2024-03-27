«Дорожных камер станет больше»: Что ждет электросамокатчиков в новом сезоне
Ксения Эрдман рассказала НСН, что в этом сезоне на самокатах появятся номера, по которым легче будет вычислить нарушителя.
В новом сезоне на предлагаемых в аренду электросамокатах появились номера, по которым легче будет вычислить нарушителя в случае агрессивной езды, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в интервью НСН. По ее словам, число камер также будет увеличиваться.
В Москве с 25 марта стартовал новый сезон электросамокатов. В 2024 году на них появились номерные знаки по типу тех, что выдаются автомобилям.
«Принципиально ничего в этом сезоне не будет. Мы живем в парадигме урегулирований прошлого года. В Москве в этом сезоне уже появились номера у одного из операторов. Это сделано с целью выявления нарушений. Камеры будут фиксировать нарушителей, идентифицировать по номеру. Это коснется агрессивной езды в рамках пешеходной зоны, коснется нарушителей, которые используют электросамокат вдвоем. Количество камер будет увеличиваться, затем этот опыт смогут перенять и регионы», - отметила она.
Также Эрдман рассказала, как сегодня штрафуют или блокируют недобросовестных водителей самокатов.
«Сейчас штрафы разворачиваются внутри системы оператора. Камера фиксирует нарушение, информация передается оператору. Оператор уже либо штрафует, либо блокирует пользователя – в зависимости от нарушения. До административной ответственности пока не доходит, но это вопрос ближайшего будущего. История с правами – это избыточная мера. Сегодня необходим единый реестр учета средств индивидуальной мобильности, чтобы мы смогли фиксировать частный самокат», - заключила собеседница НСН.
Операторы аренды электросамокатов Москвы введут в своих приложениях идентификацию и рейтинг пользователей, а также тестирование на знание правил дорожного движения, рассказал ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает «Радиоточка НСН».
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