СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине
Китай обсуждает с европейскими странами возможность своего участия в потенциальном «миротворческом контингенте» после завершения украинского конфликта. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев.
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, отвечая на вопрос о возможном участии КНР в отправке миротворцев на Украину, подчеркнул, что Пекин не комментирует гипотетические сценарии.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Лондона и Парижа создать так называемую «коалицию желающих» — объединение стран, которые готовы направить миротворческие силы на Украину и предоставить Киеву гарантии безопасности. По предварительным данным, к этой инициативе могут присоединиться до 37 государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, исключил возможность размещения на территории страны миссии ООН. Он заявил, что Киев не видит в ООН альтернативы военному контингенту или гарантиям безопасности.
В России подобные инициативы встретили резкую критику. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что размещение западных контингентов исключает возможность достижения компромисса по Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru