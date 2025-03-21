Зеленский отверг идею миротворческой миссии ООН на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность размещения миротворческой миссии ООН в стране. Как сообщает издание «Страна.ua», он заявил, что Киев не рассматривает ООН в качестве альтернативы военному контингенту или гарантии безопасности.

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон изучает вариант направить на Украину силы под эгидой ООН вместо размещения европейских войск напрямую.