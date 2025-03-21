Зеленский отверг идею миротворческой миссии ООН на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность размещения миротворческой миссии ООН в стране. Как сообщает издание «Страна.ua», он заявил, что Киев не рассматривает ООН в качестве альтернативы военному контингенту или гарантии безопасности.
Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон изучает вариант направить на Украину силы под эгидой ООН вместо размещения европейских войск напрямую.
Помимо этого, агентство Bloomberg писало о попытках Парижа и Лондона привлечь к инициативе 37 государств, чтобы сформировать так называемую «коалицию желающих» — объединение стран, готовых направить миротворцев и предоставить Киеву гарантии безопасности.
В Москве подобные инициативы встретили резкую критику. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что размещение западных контингентов исключает возможность достижения компромисса, поскольку такие действия будут восприниматься как создание односторонней конфигурации на месте. По его словам, иностранные войска вряд ли будут заинтересованы в согласовании условий урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru